Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Литва, Латвия и Эстония передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren HarrahВоенный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.
"Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам", - говорится в сообщении.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что "Украине не придется пользоваться переданным вооружением".
Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.