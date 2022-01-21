https://ria.ru/20220121/rakety-1768987581.html

Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты - РИА Новости, 21.01.2022

Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:35

2022-01-21T19:35

2022-01-21T19:35

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украина

литва

латвия

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javelin (птрк)

stinger

арвидас анушаускас

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы."Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам", - говорится в сообщении.Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что "Украине не придется пользоваться переданным вооружением".Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220121/lend-liz-1768867223.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984284.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984124.html

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в мире, украина, литва, латвия, эстония, javelin (птрк), stinger, арвидас анушаускас