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Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты - РИА Новости, 21.01.2022
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:35
2022-01-21T19:35
в мире
украина
литва
латвия
эстония
javelin (птрк)
stinger
арвидас анушаускас
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы."Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам", - говорится в сообщении.Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что "Украине не придется пользоваться переданным вооружением".Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220121/lend-liz-1768867223.html
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в мире, украина, литва, латвия, эстония, javelin (птрк), stinger, арвидас анушаускас
19:35 21.01.2022
 
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Литва, Латвия и Эстония передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren HarrahВоенный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren Harrah
Военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.
"Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам", - говорится в сообщении.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
11:14
В Совфеде назвали законопроект США о ленд-лизе для Украины провокацией
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что "Украине не придется пользоваться переданным вооружением".
Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Канада выделит Украине 120 миллионов долларов помощи, заявил Зеленский
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России
 
В миреУкраинаЛитваЛатвияЭстонияJavelin (ПТРК)StingerАрвидас Анушаускас
 
 
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