https://ria.ru/20220121/radaev-1768998166.html

Президент Болгарии назвал требования России к НАТО неприемлемыми

Президент Болгарии назвал требования России к НАТО неприемлемыми - РИА Новости, 21.01.2022

Президент Болгарии назвал требования России к НАТО неприемлемыми

Требование России о неразмещении в Болгарии войск НАТО неприемлемо, заявил президент страны Румен Радев, в то же время болгарский МИД призвал Москву с уважением РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:06

2022-01-21T21:06

2022-01-21T21:06

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Требование России о неразмещении в Болгарии войск НАТО неприемлемо, заявил президент страны Румен Радев, в то же время болгарский МИД призвал Москву с уважением относиться к позиции Софии.Ранее на заявление российской стороны отреагировал премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он заявил, что Болгария - суверенное государство и само решает, какую политику проводить в рамках НАТО."Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии неприемлемо и беспредметно. В стране нет постоянно дислоцированных контингентов союзников и военной техники. Суверенное решение о таком постоянном присутствии или временном решении - за Болгарией, в соответствии с нашими союзническими обязательствами. Мы не принимаем ультиматум ни от кого", - говорится в заявлении пресс-службы Радева, которое приводит издание Novinite.Также отдельное заявление выпустил болгарский МИД. Министерство указало, что договор о НАТО не предусматривает "второй категории" государств-членов, в отношении которых правило коллективной обороны "должно применяться выборочно или в ограниченном объеме"."Призываем Российскую Федерацию с уважением относиться к осознанному внешеполитическому выбору, сделанному Болгарией, в пользу вступления в НАТО и к решениям Конституционного суда Болгарии. Призываем Российскую Федерацию к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО в рамках Совета Россия - НАТО, нацеленному на создание более единой и защищенной Европы, основанной на верховенстве права и строгом выполнении международно-правовых обязательств", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.Ранее МИД России заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

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в мире, софия (город), москва, нато, румен радев, россия