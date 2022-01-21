Президент Болгарии назвал требования России к НАТО неприемлемыми
Президент Болгарии Радев назвал требования России к НАТО неприемлемыми
Эмблема НАТО
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Требование России о неразмещении в Болгарии войск НАТО неприемлемо, заявил президент страны Румен Радев, в то же время болгарский МИД призвал Москву с уважением относиться к позиции Софии.
Ранее на заявление российской стороны отреагировал премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он заявил, что Болгария - суверенное государство и само решает, какую политику проводить в рамках НАТО.
"Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии неприемлемо и беспредметно. В стране нет постоянно дислоцированных контингентов союзников и военной техники. Суверенное решение о таком постоянном присутствии или временном решении - за Болгарией, в соответствии с нашими союзническими обязательствами. Мы не принимаем ультиматум ни от кого", - говорится в заявлении пресс-службы Радева, которое приводит издание Novinite.
Также отдельное заявление выпустил болгарский МИД. Министерство указало, что договор о НАТО не предусматривает "второй категории" государств-членов, в отношении которых правило коллективной обороны "должно применяться выборочно или в ограниченном объеме".
"Призываем Российскую Федерацию с уважением относиться к осознанному внешеполитическому выбору, сделанному Болгарией, в пользу вступления в НАТО и к решениям Конституционного суда Болгарии. Призываем Российскую Федерацию к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО в рамках Совета Россия - НАТО, нацеленному на создание более единой и защищенной Европы, основанной на верховенстве права и строгом выполнении международно-правовых обязательств", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.
Ранее МИД России заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.