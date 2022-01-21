05:18 21.01.2022 (обновлено: 06:29 21.01.2022)
Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины
Посол Антонов: США раздувают мыльный пузырь, обвиняя Россию в дезинформации по Украине
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал голословными обвинения Вашингтона в кампании по дезинформации относительно ситуации на Украине. Его комментарий опубликован на странице посольства в Facebook
"В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды", — сказал глава дипмиссии Facebook.
Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, во время телефонного брифинга заявил, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".
При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.