https://ria.ru/20220121/puzyr-1768839166.html

Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины

Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины - РИА Новости, 21.01.2022

Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины

Посол России в США Анатолий Антонов назвал голословными обвинения Вашингтона в кампании по дезинформации относительно ситуации на Украине. Его комментарий... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T05:18

2022-01-21T05:18

2022-01-21T06:29

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал голословными обвинения Вашингтона в кампании по дезинформации относительно ситуации на Украине. Его комментарий опубликован на странице посольства в FacebookАнтонов усмотрел в таких действиях США попытку в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран заранее подготовить почву для того, чтобы "свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины.Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, во время телефонного брифинга заявил, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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в мире, украина, киев, сша, европа, москва, дмитрий песков, анатолий антонов, нато, вашингтон, россия