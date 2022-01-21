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Путин всегда готов к контактам с Байденом, заявил Лавров

Путин всегда готов к контактам с Байденом, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Путин всегда готов к контактам с Байденом, заявил Лавров

Президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с президентом США Джо Байденом, но такие встречи должны всегда быть хорошо подготовлены, сообщил на... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:10

2022-01-21T15:10

2022-01-21T15:24

в мире

сша

владимир путин

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с президентом США Джо Байденом, но такие встречи должны всегда быть хорошо подготовлены, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ждём ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперёд. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно на что, мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", - сказал российский министр.

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия