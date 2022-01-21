https://ria.ru/20220121/putin-1768913418.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:33
2022-01-21T14:33
2022-01-21T14:39
владимир путин
заседание совбеза рф
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности."У нас на сегодня – вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Всё нужно делать своевременно, и обсудим сегодня вопросы, которые предложены в качестве основных в повестке дня", - сказал он.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, заседание совбеза рф
14:33 21.01.2022 (обновлено: 14:39 21.01.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности