https://ria.ru/20220121/putin-1768913418.html

Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности

Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:33

2022-01-21T14:33

2022-01-21T14:39

владимир путин

заседание совбеза рф

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности."У нас на сегодня – вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Всё нужно делать своевременно, и обсудим сегодня вопросы, которые предложены в качестве основных в повестке дня", - сказал он.

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2022

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владимир путин, заседание совбеза рф