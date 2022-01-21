https://ria.ru/20220121/putin-1768902983.html
Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин
Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2022
Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в Москве ожидают обещанную конкретную и развернутую реакцию на... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:45
2022-01-21T13:45
2022-01-21T13:51
владимир путин
саули ниинисте
финляндия
москва
обсе
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в Москве ожидают обещанную конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, в разговоре была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ.
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владимир путин, саули ниинисте, финляндия, москва, обсе
13:45 21.01.2022 (обновлено: 13:51 21.01.2022)
Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин
Путин президенту Финляндии: в Москве ожидают конкретную реакцию на проекты по безопасности