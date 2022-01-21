https://ria.ru/20220121/putin-1768902983.html

Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин

Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2022

Москва ждет реакции на проекты документов по безопасности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в Москве ожидают обещанную конкретную и развернутую реакцию на... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:45

2022-01-21T13:45

2022-01-21T13:51

владимир путин

саули ниинисте

финляндия

москва

обсе

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в Москве ожидают обещанную конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, в разговоре была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ.

https://ria.ru/20220121/soglasheniya-1768902853.html

финляндия

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владимир путин, саули ниинисте, финляндия, москва, обсе