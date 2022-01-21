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Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях пандемии
Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях пандемии - РИА Новости, 21.01.2022
Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях пандемии
Комбинированный режим работы президента России является предпочтительным в текущих условиях пандемии коронавируса, принимаются все необходимые меры для его... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:05
2022-01-21T13:05
2022-01-21T13:05
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комбинированный режим работы президента России является предпочтительным в текущих условиях пандемии коронавируса, принимаются все необходимые меры для его безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы", - сказал Песков журналистам, говоря о режиме работы президента в условиях пандемии.Он добавил, что в течение дня Владимир Путин проводит много рабочих встреч, которые носят непубличный характер. "Он проводит просто на расстоянии их, несколько метров от собеседника. Но, тем не менее, проходит очное общение", - пояснил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что количество больших публичных мероприятий все сейчас пытаются минимизировать. "В том числе и президент", - добавил он.
https://ria.ru/20220121/putin-1768882655.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии
Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях пандемии
Пресс-секретарь Песков: в пандемию предпочтителен комбинированный режим работы президента