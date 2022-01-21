https://ria.ru/20220121/putin-1768883566.html

Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза

Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.01.2022

Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:33

2022-01-21T12:33

2022-01-21T12:42

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Далее - встречи рабочие у президента, и он проведёт в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента на пятницу.

https://ria.ru/20220110/peskov-1767158498.html

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владимир путин, дмитрий песков