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Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 21.01.2022
Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:33
2022-01-21T12:33
2022-01-21T12:42
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Далее - встречи рабочие у президента, и он проведёт в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента на пятницу.
https://ria.ru/20220110/peskov-1767158498.html
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владимир путин, дмитрий песков
12:33 21.01.2022 (обновлено: 12:42 21.01.2022)
Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза
Пресс-секретарь Песков: Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза