https://ria.ru/20220121/pushkov-1768833220.html

Украина показала США три российских региона, которые хочет захватить

Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами - РИА Новости, 21.01.2022

Украина показала США три российских региона, которые хочет захватить

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:26

2022-01-21T01:26

2022-01-21T01:26

в мире

таганрог

украина

киев

сша

краснодарский край

ростовская область

польша

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы.Сенатор считает это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве."На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков.Член Совфеда обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в твиттере пост, посвященный встрече с украинским коллегой. На одной из прикрепленных к публикации фотографий показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).

https://ria.ru/20220101/ukraina-1766380481.html

таганрог

украина

киев

сша

краснодарский край

ростовская область

польша

россия

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