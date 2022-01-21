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Украина показала США три российских региона, которые хочет захватить
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами - РИА Новости, 21.01.2022
Украина показала США три российских региона, которые хочет захватить
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:26
2022-01-21T01:26
в мире
таганрог
украина
киев
сша
краснодарский край
ростовская область
польша
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы.Сенатор считает это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве."На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков.Член Совфеда обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в твиттере пост, посвященный встрече с украинским коллегой. На одной из прикрепленных к публикации фотографий показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).
https://ria.ru/20220101/ukraina-1766380481.html
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в мире, таганрог, украина, киев, сша, краснодарский край, ростовская область, польша, алексей пушков, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
01:26 21.01.2022
 
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами

Сенатор Пушков: Украина выдвинула России территориальные притязания на Кубань и Таганрог

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы.
Сенатор считает это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве.
© Фото : @SecBlinken/TwitterМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : @SecBlinken/Twitter
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
"На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков.
Член Совфеда обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.
"Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины. — Прим. ред.) в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?" — задался вопросом сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в твиттере пост, посвященный встрече с украинским коллегой. На одной из прикрепленных к публикации фотографий показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 17:49
На Украине заявили о правах на четыре российских региона
 
В миреТаганрогУкраинаКиевСШАКраснодарский крайРостовская областьПольшаАлексей ПушковЭнтони БлинкенДмитрий КулебаРоссия
 
 
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