Украина показала США три российских региона, которые хочет захватить

Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
Сенатор Пушков: Украина выдвинула России территориальные притязания на Кубань и Таганрог
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы.
© Фото : @SecBlinken/TwitterМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
"На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков.
Член Совфеда обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.
"Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины. — Прим. ред.) в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?" — задался вопросом сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в твиттере пост, посвященный встрече с украинским коллегой. На одной из прикрепленных к публикации фотографий показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).
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