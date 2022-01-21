https://ria.ru/20220121/psevdominirovaniya-1768962433.html

На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"

На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований" - РИА Новости, 21.01.2022

На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"

Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы РФ в волне псевдоминирований, которая прокатилась по стране с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:41

2022-01-21T17:41

2022-01-21T17:41

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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы РФ в волне псевдоминирований, которая прокатилась по стране с начала года, говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства в пятницу.С начала года по Украине прокатилась волна псевдоминирований. Правоохранительным органам поступали анонимные сообщения о минировании школ, станций метро, торговых центров и даже офиса президента Украины."Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего 2021 года СБ Украины зафиксировала более 1,1 тысячи заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300 и ни одно из них после не подтвердилось. При этом с начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, совершивших псевдоминирование."По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. В месте с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавили в СБ Украины.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

https://ria.ru/20220121/defolt-1768852837.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, россия