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На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"
На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований" - РИА Новости, 21.01.2022
На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"
Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы РФ в волне псевдоминирований, которая прокатилась по стране с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:41
2022-01-21T17:41
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
россия
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы РФ в волне псевдоминирований, которая прокатилась по стране с начала года, говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства в пятницу.С начала года по Украине прокатилась волна псевдоминирований. Правоохранительным органам поступали анонимные сообщения о минировании школ, станций метро, торговых центров и даже офиса президента Украины."Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего 2021 года СБ Украины зафиксировала более 1,1 тысячи заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300 и ни одно из них после не подтвердилось. При этом с начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, совершивших псевдоминирование."По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. В месте с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавили в СБ Украины.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, россия
17:41 21.01.2022
 
На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"

СБ Украины обвинила спецслужбы России в организации массовых псевдоминирований

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы РФ в волне псевдоминирований, которая прокатилась по стране с начала года, говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства в пятницу.
С начала года по Украине прокатилась волна псевдоминирований. Правоохранительным органам поступали анонимные сообщения о минировании школ, станций метро, торговых центров и даже офиса президента Украины.
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"Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего 2021 года СБ Украины зафиксировала более 1,1 тысячи заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300 и ни одно из них после не подтвердилось. При этом с начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, совершивших псевдоминирование.
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"По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. В месте с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавили в СБ Украины.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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