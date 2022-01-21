https://ria.ru/20220121/prokuratura-1768844783.html
Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день - РИА Новости, 21.01.2022
Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
Прокуратура начала проверку после видео, в котором водитель муниципального автобуса во Владивостоке пожаловался на якобы 15-часовой рабочий день и риск ДТП в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T08:38
2022-01-21T08:38
2022-01-21T08:38
общество
владивосток
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после видео, в котором водитель муниципального автобуса во Владивостоке пожаловался на якобы 15-часовой рабочий день и риск ДТП в связи с усталостью, в мэрии заявили, что нарушений трудового кодекса на автобусном предприятии нет.В соцсетях разошлось видео, на котором водитель снимает себя в автобусе с пассажирами и рассказывает, что он работает в муниципальном предприятии "Владивостокское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта №1" (ВПОПАТ №1). По его словам, он за рулем уже более 15 часов, у него кружится голова, а руководство ВПОПАТ не выделяет водителям время на обед. Также мужчина утверждает, что ранее маршрутный автобус этого предприятия врезался в большегруз, потому что его водитель из-за усталости уснул за рулем."Прокуратурой города Владивостока на основании публикаций, размещенных в сети интернет, организованы проверочные мероприятия соблюдения должностными лицами МПВ "ВПОПАТ №1" требований трудового законодательства при организации работы водителей маршрутных транспортных средств, соответствия технического состояния ТС, выпускаемых на маршрут регулярных перевозок пассажиров, требованиям законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.По его словам, по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.В мэрии РИА Новости отметили, что кадровая работа и работа по охране труда ВПОПАТ №1 ведется в рамках правового поля, о чем свидетельствуют результаты многочисленных проверок контролирующих организаций."Рабочий день водителей автобусов устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом: водители автобусов могут работать 10-12 часов в день, в зависимости от графика маршрута. Для начисления заработной платы берется общее количество отработанных водителем часов и умножается на часовую тарифную ставку, установленную штатным расписание МПВ "ВПОПАТ №1", - отметили в мэрии.Собеседник рассказал, что за отработанные сверх норматива рабочие часы доплачивают. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие - в двойном. Заработная плата водителей на протяжении двух лет растет и в настоящее время в среднем составляет 65 тысяч - 70 тысяч рублей на руки, что выше средней зарплаты по региону, добавили в администрации Владивостока.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/rabota-1766385797.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/rabota-1766385797.html
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общество, владивосток, авто
Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
Прокуроры проверят жалобу водителя автобуса во Владивостоке на 15-часовой рабочий день
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после видео, в котором водитель муниципального автобуса во Владивостоке пожаловался на якобы 15-часовой рабочий день и риск ДТП в связи с усталостью, в мэрии заявили, что нарушений трудового кодекса на автобусном предприятии нет.
В соцсетях разошлось видео, на котором водитель снимает себя в автобусе с пассажирами и рассказывает, что он работает в муниципальном предприятии "Владивостокское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта №1" (ВПОПАТ №1). По его словам, он за рулем уже более 15 часов, у него кружится голова, а руководство ВПОПАТ не выделяет водителям время на обед. Также мужчина утверждает, что ранее маршрутный автобус этого предприятия врезался в большегруз, потому что его водитель из-за усталости уснул за рулем.
"Прокуратурой
города Владивостока на основании публикаций, размещенных в сети интернет, организованы проверочные мероприятия соблюдения должностными лицами МПВ "ВПОПАТ №1" требований трудового законодательства при организации работы водителей маршрутных транспортных средств, соответствия технического состояния ТС, выпускаемых на маршрут регулярных перевозок пассажиров, требованиям законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
По его словам, по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
В мэрии РИА Новости отметили, что кадровая работа и работа по охране труда ВПОПАТ №1 ведется в рамках правового поля, о чем свидетельствуют результаты многочисленных проверок контролирующих организаций.
"Рабочий день водителей автобусов устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом: водители автобусов могут работать 10-12 часов в день, в зависимости от графика маршрута. Для начисления заработной платы берется общее количество отработанных водителем часов и умножается на часовую тарифную ставку, установленную штатным расписание МПВ "ВПОПАТ №1", - отметили в мэрии.
Собеседник рассказал, что за отработанные сверх норматива рабочие часы доплачивают. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие - в двойном. Заработная плата водителей на протяжении двух лет растет и в настоящее время в среднем составляет 65 тысяч - 70 тысяч рублей на руки, что выше средней зарплаты по региону, добавили в администрации Владивостока.