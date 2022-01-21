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Проекты ГЧП на 320 млрд руб реализуются сейчас в Подмосковье
Проекты ГЧП на 320 млрд руб реализуются сейчас в Подмосковье - РИА Новости, 21.01.2022
Проекты ГЧП на 320 млрд руб реализуются сейчас в Подмосковье
Более 40 государственно-частных проектов на сумму свыше 320 миллиардов рублей реализуется в настоящее время в Московской области, сообщает региональное... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:38
2022-01-21T12:38
2022-01-21T12:37
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 40 государственно-частных проектов на сумму свыше 320 миллиардов рублей реализуется в настоящее время в Московской области, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.По словам регионального министра, в обработке также находятся ещё 32 проекта на сумму более 370 миллиардов рублей. Лидирующая сфера в инвестпроектах – коммунальная, за 2021 год заключено 4 концессиональных соглашений в сфере теплоснабжения.
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экономика, московская область (подмосковье)