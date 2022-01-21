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В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР
В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР - РИА Новости, 21.01.2022
В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР
Авторы инициативы о признании ЛНР и ДНР не должны пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, сейчас очень важно... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:36
2022-01-21T12:36
в мире
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Авторы инициативы о признании ЛНР и ДНР не должны пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, сейчас очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, актуален вопрос признания ЛНР и ДНР.Песков подчеркнул, что "очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию"."И конечно, очень важно, ну наверное для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - сказал он.На вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников в ЛНР и ДНР, и неужели принимаемых сейчас мер для этого недостаточно, Песков сказал: "Давайте дождемся, когда на этот вопрос ответят наши уважаемые депутаты".В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html
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в мире, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:36 21.01.2022
 
В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР

Песков об идее по признанию ДНР И ЛНР: важно избегать шагов, которые усилят напряженность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кремль
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Авторы инициативы о признании ЛНР и ДНР не должны пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, сейчас очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, актуален вопрос признания ЛНР и ДНР.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 14:48
Жириновский отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Песков подчеркнул, что "очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию".
"И конечно, очень важно, ну наверное для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - сказал он.
На вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников в ЛНР и ДНР, и неужели принимаемых сейчас мер для этого недостаточно, Песков сказал: "Давайте дождемся, когда на этот вопрос ответят наши уважаемые депутаты".
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 21:14
Депутат объяснил важность проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
 
В миреДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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