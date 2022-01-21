https://ria.ru/20220121/priznanie-1768884229.html

В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР

В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР

Авторы инициативы о признании ЛНР и ДНР не должны пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, сейчас очень важно... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:36

2022-01-21T12:36

2022-01-21T12:36

в мире

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Авторы инициативы о признании ЛНР и ДНР не должны пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, сейчас очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, актуален вопрос признания ЛНР и ДНР.Песков подчеркнул, что "очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию"."И конечно, очень важно, ну наверное для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - сказал он.На вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников в ЛНР и ДНР, и неужели принимаемых сейчас мер для этого недостаточно, Песков сказал: "Давайте дождемся, когда на этот вопрос ответят наши уважаемые депутаты".В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.

https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768638165.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия