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Володин анонсировал консультации о необходимости признания ДНР и ЛНР
Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.01.2022
Володин анонсировал консультации о необходимости признания ДНР и ЛНР
Консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:50
2022-01-21T08:51
в мире
москва
вячеслав володин
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут на следующей неделе, написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.В среду депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть этот вопрос, а также провести переговоры с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества.Киев игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину, это может обернуться трагедией, добавил он."Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", — считает Володин. В четверг глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками — шаг в сторону обеспечения безопасности проживающих там граждан. В свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал РИА Новости, что ситуация с самопровозглашенными ДНР и ЛНР назрела и фракция рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html
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в мире, москва, вячеслав володин, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
07:50 21.01.2022 (обновлено: 08:51 21.01.2022)
 
Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР

Володин: консультации по инициативе о признании ДНР и ЛНР пройдут на следующей неделе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут на следующей неделе, написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В среду депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть этот вопрос, а также провести переговоры с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества.

"В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы", — написал Володин.

Киев игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину, это может обернуться трагедией, добавил он.
"Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", — считает Володин.
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В четверг глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками — шаг в сторону обеспечения безопасности проживающих там граждан. В свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал РИА Новости, что ситуация с самопровозглашенными ДНР и ЛНР назрела и фракция рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.
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Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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