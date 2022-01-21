https://ria.ru/20220121/press-konferentsiya-1768871684.html

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2022

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:45

2022-01-21T14:45

2022-01-21T20:27

политика

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

россия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

сша

россия

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политика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, россия, видео