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Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2022
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:45
2022-01-21T14:45
2022-01-21T20:27
политика
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
сша
россия
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеным
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеным
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, россия, видео
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
2022-01-21T14:45
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PT26M42S
14:45 21.01.2022 (обновлено: 20:27 21.01.2022)
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с Блинкеном. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.