https://ria.ru/20220121/prazdnik-1768850408.html

Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля

Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля - РИА Новости, 21.01.2022

Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля

Главную новогоднюю елку страны, которая украшала Соборную площадь, вывезли с территории Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:43

2022-01-21T09:43

2022-01-21T09:43

общество

елена крылова

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая украшала Соборную площадь, вывезли с территории Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Традиционно елку убирают после Крещения. Из ее древесины делают различные сувениры."Елку уже вывезли", - сказала Крылова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/god-1763446697.html

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общество, елена крылова, россия