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Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля
Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля - РИА Новости, 21.01.2022
Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля
Главную новогоднюю елку страны, которая украшала Соборную площадь, вывезли с территории Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:43
2022-01-21T09:43
2022-01-21T09:43
общество
елена крылова
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая украшала Соборную площадь, вывезли с территории Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Традиционно елку убирают после Крещения. Из ее древесины делают различные сувениры."Елку уже вывезли", - сказала Крылова.
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общество, елена крылова, россия
Главную новогоднюю елку вывезли с территории Кремля
Главную новогоднюю елку страны вывезли с территории Кремля