Немецкий политик не испугалась и сказала всю правду о российском газе

04:32 21.01.2022 (обновлено: 08:30 21.01.2022)
В Германии заявили, что стране срочно нужен "Северный поток — 2"
Глава немецкого региона Швезиг: ФРГ срочно нужен "Северный поток — 2" для энергоперехода
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit.
По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией".
"Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — сказала Швезиг на приеме Восточного комитета немецкой экономики.
Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.
"Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики", — заключила политик.
Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала "скалу под ударами волн", пишет газета.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.