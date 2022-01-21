https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

Немецкий политик не испугалась и сказала всю правду о российском газе

В Германии заявили, что стране срочно нужен "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

Немецкий политик не испугалась и сказала всю правду о российском газе

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:32

2022-01-21T04:32

2022-01-21T08:30

экономика

в мире

сша

германия

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

мануэла швезиг

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit.По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией".Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала "скалу под ударами волн", пишет газета.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

сша

германия

балтийское море

россия

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экономика, в мире, сша, германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, мануэла швезиг, россия, оливер хермес