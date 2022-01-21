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Немецкий политик не испугалась и сказала всю правду о российском газе
В Германии заявили, что стране срочно нужен "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.01.2022
Немецкий политик не испугалась и сказала всю правду о российском газе
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:32
2022-01-21T08:30
экономика
в мире
сша
германия
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
мануэла швезиг
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit.По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией".Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала "скалу под ударами волн", пишет газета.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html
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экономика, в мире, сша, германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, мануэла швезиг, россия, оливер хермес
04:32 21.01.2022 (обновлено: 08:30 21.01.2022)
 
В Германии заявили, что стране срочно нужен "Северный поток — 2"

Глава немецкого региона Швезиг: ФРГ срочно нужен "Северный поток — 2" для энергоперехода

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока — 2", пишет Zeit.
По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией".

"Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — сказала Швезиг на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

"Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики", — заключила политик.

Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала "скалу под ударами волн", пишет газета.
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Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
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ЭкономикаВ миреСШАГерманияЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Мануэла ШвезигРоссияОливер Хермес
 
 
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