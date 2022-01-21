12:35 21.01.2022 (обновлено: 00:08 22.01.2022)
Послание Путина Федеральному собранию могут перенести
Пресс-секретарь Песков: послание Путина Федеральному собранию могут перенести
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию при необходимости могут перенести, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее он рассказывал, что подготовка к мероприятию ведется, но конкретных сроков пока нет. Оно состоится в начале 2022 года.
Представителю Кремля задали вопрос, будут ли взаимосвязаны дата и формат послания с ситуацией с коронавирусом в стране.
"Прямой связи нет, мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции", — ответил Песков.
При этом, по его словам, уровень заболеваемости будет приниматься во внимание.
"Если это будут пиковые значения, то наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", — добавил пресс-секретарь.
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые считают, что им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах, в числе которых и Россия. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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