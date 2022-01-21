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Послание Путина Федеральному собранию могут перенести
Послание Путина Федеральному собранию могут перенести - РИА Новости, 22.01.2022
Послание Путина Федеральному собранию могут перенести
Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию при необходимости могут перенести, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-21T12:35
2022-01-22T00:08
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию при необходимости могут перенести, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее он рассказывал, что подготовка к мероприятию ведется, но конкретных сроков пока нет. Оно состоится в начале 2022 года.Представителю Кремля задали вопрос, будут ли взаимосвязаны дата и формат послания с ситуацией с коронавирусом в стране."Прямой связи нет, мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции", — ответил Песков.При этом, по его словам, уровень заболеваемости будет приниматься во внимание.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые считают, что им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах, в числе которых и Россия. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
12:35 21.01.2022 (обновлено: 00:08 22.01.2022)
 
Послание Путина Федеральному собранию могут перенести

Пресс-секретарь Песков: послание Путина Федеральному собранию могут перенести

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию при необходимости могут перенести, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее он рассказывал, что подготовка к мероприятию ведется, но конкретных сроков пока нет. Оно состоится в начале 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:23
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
Представителю Кремля задали вопрос, будут ли взаимосвязаны дата и формат послания с ситуацией с коронавирусом в стране.
"Прямой связи нет, мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции", — ответил Песков.
При этом, по его словам, уровень заболеваемости будет приниматься во внимание.
"Если это будут пиковые значения, то наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", — добавил пресс-секретарь.
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые считают, что им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах, в числе которых и Россия. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 12:15
Володин заявил о выполнении 80% поручений из послания президента
 
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