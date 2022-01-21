https://ria.ru/20220121/poroshenko-1769008519.html

Порошенко призвал Зеленского объединиться

Порошенко призвал Зеленского объединиться - РИА Новости, 21.01.2022

Порошенко призвал Зеленского объединиться

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T23:31

2022-01-21T23:31

2022-01-21T23:31

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176698_0:114:2185:1343_1920x0_80_0_0_6273c59492e2ff30f2b9f0c49f902118.jpg

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко."Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768631607.html

https://ria.ru/20220120/poroshenko-1768731346.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко