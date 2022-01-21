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Порошенко призвал Зеленского объединиться
Порошенко призвал Зеленского объединиться - РИА Новости, 21.01.2022
Порошенко призвал Зеленского объединиться
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T23:31
2022-01-21T23:31
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко."Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768631607.html
https://ria.ru/20220120/poroshenko-1768731346.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко
23:31 21.01.2022
 
Порошенко призвал Зеленского объединиться

Экс-президент Украины Порошенко призвал Зеленского объединиться

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут.
Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко.
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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"Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.
По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.
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