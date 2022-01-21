15:27 21.01.2022 (обновлено: 15:38 21.01.2022)
Украинская прокуратура обжаловала решение о мере пресечения Порошенко
Офис генпрокурора Украины обжаловал решение суда Киева о мере пресечения Порошенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который не стал арестовывать бывшего президента страны Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"Двадцать первого января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины - в виде личного обязательства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, прокуроры настаивают на аресте с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.
Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований.
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