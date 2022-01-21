https://ria.ru/20220121/poroshenko-1768928031.html

Украинская прокуратура обжаловала решение о мере пресечения Порошенко

Украинская прокуратура обжаловала решение о мере пресечения Порошенко - РИА Новости, 21.01.2022

Украинская прокуратура обжаловала решение о мере пресечения Порошенко

Офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который не стал арестовывать бывшего президента страны Петра Порошенко и отпустил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:27

2022-01-21T15:27

2022-01-21T15:38

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петр порошенко

генеральная прокуратура украины

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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который не стал арестовывать бывшего президента страны Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Двадцать первого января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины - в виде личного обязательства", - говорится в сообщении. По данным ведомства, прокуроры настаивают на аресте с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, украина, петр порошенко, генеральная прокуратура украины