https://ria.ru/20220121/poplavskaya-1768943532.html

Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением

Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением - РИА Новости, 21.01.2022

Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением

Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына Клима с ее изображением. Мнением она поделилась с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:36

2022-01-21T18:36

2022-01-21T18:36

шоубиз

яна поплавская

знаменитости

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына Клима с ее изображением. Мнением она поделилась с Teleprogramma.pro.Она пояснила, что сын преподнес ей таким образом подарок. "Я не подпрыгнула, конечно, от восторга. Просто рухнула рядом с ним. Сказала: "Сынок, что же ты сделал? Прикинь: девушка тебя целует за спиной и попадает на меня". Он говорит: "Мама, ты мне тылы прикрываешь". Так и живу на спине своего сына. Ну ладно хоть не на груди. А то как обвисли бы мои щеки", — шутит звезда. Яна Поплавская была замужем за актером Сергеем Гинзбургом. Брак продлился 25 лет. Развелись знаменитости в 2011 году. У них двое общих сыновей — Клим (1985) и Никита (1996).

https://ria.ru/20210819/gorban-1746323987.html

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яна поплавская, знаменитости