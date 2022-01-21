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Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением
Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением - РИА Новости, 21.01.2022
Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением
Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына Клима с ее изображением. Мнением она поделилась с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:36
2022-01-21T18:36
2022-01-21T18:36
шоубиз
яна поплавская
знаменитости
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына Клима с ее изображением. Мнением она поделилась с Teleprogramma.pro.Она пояснила, что сын преподнес ей таким образом подарок. "Я не подпрыгнула, конечно, от восторга. Просто рухнула рядом с ним. Сказала: "Сынок, что же ты сделал? Прикинь: девушка тебя целует за спиной и попадает на меня". Он говорит: "Мама, ты мне тылы прикрываешь". Так и живу на спине своего сына. Ну ладно хоть не на груди. А то как обвисли бы мои щеки", — шутит звезда. Яна Поплавская была замужем за актером Сергеем Гинзбургом. Брак продлился 25 лет. Развелись знаменитости в 2011 году. У них двое общих сыновей — Клим (1985) и Никита (1996).
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яна поплавская, знаменитости
Была ошарашена: Поплавская высказалась о тату сына с ее изображением
Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына с ее изображением
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Яна Поплавская высказалась о тату старшего сына Клима с ее изображением. Мнением она поделилась
с Teleprogramma.pro.
"Я, конечно, не могу сказать, что там что-то кошмарное, но все должно быть в меру. У меня ни одной татуировки нет. Все были в шоке, когда он сделал такую татуировку. Я была несколько ошарашена, но испытала определенную гордость. Редкий сын набьет татуировку не любимой девушки, а именно мамы. Я была потрясена", — говорит ведущая.
Она пояснила, что сын преподнес ей таким образом подарок.
"Я не подпрыгнула, конечно, от восторга. Просто рухнула рядом с ним. Сказала: "Сынок, что же ты сделал? Прикинь: девушка тебя целует за спиной и попадает на меня". Он говорит: "Мама, ты мне тылы прикрываешь". Так и живу на спине своего сына. Ну ладно хоть не на груди. А то как обвисли бы мои щеки", — шутит звезда.
Яна Поплавская была замужем за актером Сергеем Гинзбургом. Брак продлился 25 лет. Развелись знаменитости в 2011 году. У них двое общих сыновей — Клим (1985) и Никита (1996).