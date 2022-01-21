Поляки выбрали Россию, а не США

16:19 21.01.2022 (обновлено: 21:10 21.01.2022)
Поляки набросились на США после обещания ввести санкции против России
Читатели Gazeta: санкции США не навредят России, но ударят по Польше и Европе
Мужчина с флагом Польши
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией.
Поводом послужила статья, автор которой призвал последовать примеру США, пообещавших ввести против России невиданные санкции в случае вторжения на Украину. В частности, он оценил возможность отказа от экспорта российских нефти и газа.
Далеко не все пользователи поддержали предложение журналиста, отметив, что санкции ударят не по Москве, а по Европе.
"США в России ничего не покупают, так что за санкции будут расплачиваться другие страны. Это Польше придется платить за газ в десять раз больше", — подчеркнул Omniscio.
"Чисто американская идея", — считает pawelcio23.
Некоторые комментаторы обвинили Америку в разжигании конфликтов на территории европейских стран.
"Все было спокойно, пока США не начали наращивать активность в странах рядом с Россией", — напомнил 82_warty-nurt.
"Политика Джо Байдена приведет к созданию военно-экономического союза России и Китая", — заключил Awakeningto.
Он также назвал смехотворными попытки польских властей "размахивать шашкой".
Его поддержал читатель под ником caesar_pl, сравнив Польшу с дворняжкой, значимость которой выросла только благодаря европейскому финансированию.
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в "агрессивных действиях" и подготовке вторжения в Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что страна имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>