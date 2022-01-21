https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html

Поляки выбрали Россию, а не США

Поляки набросились на США после обещания ввести санкции против России - РИА Новости, 21.01.2022

Поляки выбрали Россию, а не США

Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:19

2022-01-21T16:19

2022-01-21T21:10

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией.Поводом послужила статья, автор которой призвал последовать примеру США, пообещавших ввести против России невиданные санкции в случае вторжения на Украину. В частности, он оценил возможность отказа от экспорта российских нефти и газа.Далеко не все пользователи поддержали предложение журналиста, отметив, что санкции ударят не по Москве, а по Европе."Чисто американская идея", — считает pawelcio23.Некоторые комментаторы обвинили Америку в разжигании конфликтов на территории европейских стран."Все было спокойно, пока США не начали наращивать активность в странах рядом с Россией", — напомнил 82_warty-nurt.Он также назвал смехотворными попытки польских властей "размахивать шашкой".Его поддержал читатель под ником caesar_pl, сравнив Польшу с дворняжкой, значимость которой выросла только благодаря европейскому финансированию.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в "агрессивных действиях" и подготовке вторжения в Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что страна имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/zelenskiy-1768871365.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220120/ssha-1768789657.html

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