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Поляки выбрали Россию, а не США
Поляки набросились на США после обещания ввести санкции против России - РИА Новости, 21.01.2022
Поляки выбрали Россию, а не США
Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:19
2022-01-21T21:10
в мире
украина
сша
польша
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией.Поводом послужила статья, автор которой призвал последовать примеру США, пообещавших ввести против России невиданные санкции в случае вторжения на Украину. В частности, он оценил возможность отказа от экспорта российских нефти и газа.Далеко не все пользователи поддержали предложение журналиста, отметив, что санкции ударят не по Москве, а по Европе."Чисто американская идея", — считает pawelcio23.Некоторые комментаторы обвинили Америку в разжигании конфликтов на территории европейских стран."Все было спокойно, пока США не начали наращивать активность в странах рядом с Россией", — напомнил 82_warty-nurt.Он также назвал смехотворными попытки польских властей "размахивать шашкой".Его поддержал читатель под ником caesar_pl, сравнив Польшу с дворняжкой, значимость которой выросла только благодаря европейскому финансированию.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в "агрессивных действиях" и подготовке вторжения в Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что страна имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, польша, россия
16:19 21.01.2022 (обновлено: 21:10 21.01.2022)
 
Поляки набросились на США после обещания ввести санкции против России

Читатели Gazeta: санкции США не навредят России, но ударят по Польше и Европе

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают возможность "внести свою лепту" в противостояние Запада с Россией.
Поводом послужила статья, автор которой призвал последовать примеру США, пообещавших ввести против России невиданные санкции в случае вторжения на Украину. В частности, он оценил возможность отказа от экспорта российских нефти и газа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
11:31В мире
Зеленский испугался, что Россия выдержит американские санкции
Далеко не все пользователи поддержали предложение журналиста, отметив, что санкции ударят не по Москве, а по Европе.

"США в России ничего не покупают, так что за санкции будут расплачиваться другие страны. Это Польше придется платить за газ в десять раз больше", — подчеркнул Omniscio.

"Чисто американская идея", — считает pawelcio23.
Некоторые комментаторы обвинили Америку в разжигании конфликтов на территории европейских стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 18:31
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции
"Все было спокойно, пока США не начали наращивать активность в странах рядом с Россией", — напомнил 82_warty-nurt.

"Политика Джо Байдена приведет к созданию военно-экономического союза России и Китая", — заключил Awakeningto.

Он также назвал смехотворными попытки польских властей "размахивать шашкой".
Его поддержал читатель под ником caesar_pl, сравнив Польшу с дворняжкой, значимость которой выросла только благодаря европейскому финансированию.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 18:16Сказано в эфире
"Этим дело и закончится". Эксперт о новом проекте санкций США против России
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в "агрессивных действиях" и подготовке вторжения в Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что страна имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
12:39
В Кремле отреагировали на новый проект антироссийских санкций США
 
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