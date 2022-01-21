https://ria.ru/20220121/poklonskaya-1768898438.html

В Россотрудничестве не стали комментировать возможное назначение Поклонской

В Россотрудничестве не стали комментировать возможное назначение Поклонской - РИА Новости, 21.01.2022

В Россотрудничестве не стали комментировать возможное назначение Поклонской

В Россотрудничестве не стали комментировать РИА Новости информацию про возможное назначение экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской заместителем главы... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:25

2022-01-21T13:25

2022-01-21T13:25

политика

кабо-верде

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Россотрудничестве не стали комментировать РИА Новости информацию про возможное назначение экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской заместителем главы агентства."Не комментируем слухи", - ответили в организации.В пятницу источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская заявила, что комментировать ее дальнейшее трудоустройство преждевременно.Ранее в МИД РФ РИА Новости подтвердили, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.

https://ria.ru/20220121/poklonskaya-1768859884.html

кабо-верде

россия

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политика, кабо-верде, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, россия