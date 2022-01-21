https://ria.ru/20220121/pogoda-1768843920.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:27

2022-01-21T08:27

2022-01-21T08:39

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, снег, преимущественно слабый, но практически без перерывов, максимальная температура в столице минус 2-4 градуса, по области минус 1-6. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220121/pogoda-1768841817.html

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общество, москва, александр синенков