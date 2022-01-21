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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.01.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:19
2022-01-21T07:19
2022-01-21T07:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 0.00 23 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы