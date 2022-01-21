https://ria.ru/20220121/pogoda-1768841817.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.01.2022

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T07:19

2022-01-21T07:19

2022-01-21T07:19

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 0.00 23 января.

https://ria.ru/20220120/tsiklon-1768758835.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода