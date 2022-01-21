https://ria.ru/20220121/podmoskove-1768917680.html

Московская область приняла около двух миллионов туристов этой зимой

Московская область приняла около двух миллионов туристов этой зимой - РИА Новости, 21.01.2022

Московская область приняла около двух миллионов туристов этой зимой

В Подмосковье этой зимой отдохнули около двух миллионов туристов, рассказал на V форуме Центрального федерального округа по ГЧП министр правительства Московской РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:07

2022-01-21T15:07

2022-01-21T15:07

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Подмосковье этой зимой отдохнули около двух миллионов туристов, рассказал на V форуме Центрального федерального округа по ГЧП министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко."Я могу сказать, что за зимний период в прошлом году нас посетило 1,5 миллиона туристов. Сейчас уже два миллиона", — сообщил Шимко.По словам министра, близкое расположение к столице дало Подмосковью полную заполняемость гостиниц, а также продления пребывания в них.Вместе с этим область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города — поданы четыре заявки на сумму в 150 миллионов рублей на каждый проект. На улучшение инфраструктуры претендуют Дмитров, Звенигород, Верея и Егорьевск, уточнил Шимко.Также в текущем году запланировано благоустроить 47 территорий и 14 парков.

https://ria.ru/20220121/peterburg-1768909859.html

звенигород

дмитров

верея

московская область (подмосковье)

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