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Умер американский певец Meat Loaf

Умер американский певец Meat Loaf - РИА Новости, 21.01.2022

Умер американский певец Meat Loaf

Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:27

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook."С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью", - говорится в публикации.Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. В качеств актера Meat Loaf принял участие в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Черный пес", и "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

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