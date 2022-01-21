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Умер американский певец Meat Loaf
Умер американский певец Meat Loaf - РИА Новости, 21.01.2022
Умер американский певец Meat Loaf
Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:27
2022-01-21T11:27
2022-01-21T12:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook."С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью", - говорится в публикации.Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. В качеств актера Meat Loaf принял участие в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Черный пес", и "Шоу ужасов Рокки Хоррора".
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сша, новости культуры, музыка
11:27 21.01.2022 (обновлено: 12:00 21.01.2022)
Умер американский певец Meat Loaf
Американский певец и актер Meat Loaf умер в возрасте 74 лет
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости.
Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается
на официальной странице артиста в Facebook.
"С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью", - говорится в публикации.
Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. В качеств актера Meat Loaf принял участие в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Черный пес", и "Шоу ужасов Рокки Хоррора".