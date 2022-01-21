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Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат
Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат - РИА Новости, 21.01.2022
Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат
Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:26
2022-01-21T20:26
в мире
сша
москва
нато
госдума рф
олег морозов
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от диалога, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в эфире Первого канала."Мы сейчас создали такой формат этих переговоров, когда выйти из этих переговоров без ответа невозможно. Бесконечно так, как делает (госсекретарь США Энтони) Блинкен... через неделю сказать, а дайте нам еще какие-нибудь гарантии по Украине - ну он будет медленно превращаться в политического клоуна на фоне которого (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров будет так же нудно говорить: "Друзья, мы ждем от вас ответа, если вы ответа не дадите, мы перейдем к обещанным действиям", - отметил политик.Кроме того, политик заметил, что Запад не демонстрирует отказ от дальнейшего продолжения диалога."Давно бы уже сказали нет. Что мешало сказать: "Ваши предложения не устраивают нас ни по одному из пунктов - до свидания, переговоры закончены". Никто не сказал", - добавил он.Морозов отметил, что переговоры продолжаются и Россию без ответа никто не оставит. Вместе с этим, парламентарий предположил, что существует часть контактов и встреч, которая не анонсируется широкой публике."Я думаю, что есть часть некая закрытая этих контактов, которая не попадает в публичное пространство, где стороны говорят "давайте об этом договоримся публично, а об этом мы с вами договоримся непублично", - заметил депутат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
https://ria.ru/20220121/mid-1768991285.html
https://ria.ru/20220121/bolgariya-1768972770.html
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в мире, сша, москва, нато, госдума рф, олег морозов, совет россия-нато, россия
20:26 21.01.2022
 
Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат

Депутат Морозов: Россия создала такие переговоры, из которых без ответа выйти нельзя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от диалога, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в эфире Первого канала.
"Мы сейчас создали такой формат этих переговоров, когда выйти из этих переговоров без ответа невозможно. Бесконечно так, как делает (госсекретарь США Энтони) Блинкен... через неделю сказать, а дайте нам еще какие-нибудь гарантии по Украине - ну он будет медленно превращаться в политического клоуна на фоне которого (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров будет так же нудно говорить: "Друзья, мы ждем от вас ответа, если вы ответа не дадите, мы перейдем к обещанным действиям", - отметил политик.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Кроме того, политик заметил, что Запад не демонстрирует отказ от дальнейшего продолжения диалога.
"Давно бы уже сказали нет. Что мешало сказать: "Ваши предложения не устраивают нас ни по одному из пунктов - до свидания, переговоры закончены". Никто не сказал", - добавил он.
Морозов отметил, что переговоры продолжаются и Россию без ответа никто не оставит. Вместе с этим, парламентарий предположил, что существует часть контактов и встреч, которая не анонсируется широкой публике.
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"Я думаю, что есть часть некая закрытая этих контактов, которая не попадает в публичное пространство, где стороны говорят "давайте об этом договоримся публично, а об этом мы с вами договоримся непублично", - заметил депутат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
 
В миреСШАМоскваНАТОГосдума РФОлег МорозовСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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