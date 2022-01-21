https://ria.ru/20220121/peregovory-1768994349.html

Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат

Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат - РИА Новости, 21.01.2022

Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат

Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:26

2022-01-21T20:26

2022-01-21T20:26

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от диалога, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в эфире Первого канала."Мы сейчас создали такой формат этих переговоров, когда выйти из этих переговоров без ответа невозможно. Бесконечно так, как делает (госсекретарь США Энтони) Блинкен... через неделю сказать, а дайте нам еще какие-нибудь гарантии по Украине - ну он будет медленно превращаться в политического клоуна на фоне которого (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров будет так же нудно говорить: "Друзья, мы ждем от вас ответа, если вы ответа не дадите, мы перейдем к обещанным действиям", - отметил политик.Кроме того, политик заметил, что Запад не демонстрирует отказ от дальнейшего продолжения диалога."Давно бы уже сказали нет. Что мешало сказать: "Ваши предложения не устраивают нас ни по одному из пунктов - до свидания, переговоры закончены". Никто не сказал", - добавил он.Морозов отметил, что переговоры продолжаются и Россию без ответа никто не оставит. Вместе с этим, парламентарий предположил, что существует часть контактов и встреч, которая не анонсируется широкой публике."Я думаю, что есть часть некая закрытая этих контактов, которая не попадает в публичное пространство, где стороны говорят "давайте об этом договоримся публично, а об этом мы с вами договоримся непублично", - заметил депутат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220121/mid-1768991285.html

https://ria.ru/20220121/bolgariya-1768972770.html

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в мире, сша, москва, нато, госдума рф, олег морозов, совет россия-нато, россия