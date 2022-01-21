Россия "поймала" Запад в ловушку, заявил депутат
Депутат Морозов: Россия создала такие переговоры, из которых без ответа выйти нельзя
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия создала такой формат переговоров по гарантиям безопасности, выйти из которых без ответа невозможно, кроме того, Запад и не демонстрирует отказ от диалога, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в эфире Первого канала.
"Мы сейчас создали такой формат этих переговоров, когда выйти из этих переговоров без ответа невозможно. Бесконечно так, как делает (госсекретарь США Энтони) Блинкен... через неделю сказать, а дайте нам еще какие-нибудь гарантии по Украине - ну он будет медленно превращаться в политического клоуна на фоне которого (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров будет так же нудно говорить: "Друзья, мы ждем от вас ответа, если вы ответа не дадите, мы перейдем к обещанным действиям", - отметил политик.
Кроме того, политик заметил, что Запад не демонстрирует отказ от дальнейшего продолжения диалога.
"Давно бы уже сказали нет. Что мешало сказать: "Ваши предложения не устраивают нас ни по одному из пунктов - до свидания, переговоры закончены". Никто не сказал", - добавил он.
Морозов отметил, что переговоры продолжаются и Россию без ответа никто не оставит. Вместе с этим, парламентарий предположил, что существует часть контактов и встреч, которая не анонсируется широкой публике.
"Я думаю, что есть часть некая закрытая этих контактов, которая не попадает в публичное пространство, где стороны говорят "давайте об этом договоримся публично, а об этом мы с вами договоримся непублично", - заметил депутат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.