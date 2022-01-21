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Эксперт объяснил, как США используют переговоры Лаврова и Блинкена
Эксперт объяснил, как США используют переговоры Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт объяснил, как США используют переговоры Лаврова и Блинкена
США могут приписать отсутствие войны на Украине успеху своей дипломатии, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:18
2022-01-21T17:18
в мире
киев
сша
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США могут приписать отсутствие войны на Украине успеху своей дипломатии, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США."Если мы исходим из того, что Россия в любом случае не собирается нападать на Украину, тогда опасения США выглядят несколько избыточными, но они могут приписать отсутствие войны успеху своей дипломатии", - сказал он.Кортунов добавил, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым пообещал предоставить письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности от имени США, а также, вероятно, от имени НАТО. "Мы их торопим, а они время затягивают, но от общения не отказываются, это уже можно назвать определенным движением", - отметил он.По словам эксперта, возможность встречи двух президентов - России и США - также сохраняется."Хотелось бы надеяться, что этим дело не кончится, говорили и о возможности встречи двух президентов - (Владимира) Путина и (Джо) Байдена", - напомнил эксперт.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html
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в мире, киев, сша, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия
17:18 21.01.2022
 
Эксперт объяснил, как США используют переговоры Лаврова и Блинкена

Эксперт Кортунов: США могут приписать отсутствие войны на Украине успеху своей дипломатии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США могут приписать отсутствие войны на Украине успеху своей дипломатии, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.
Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
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"Если мы исходим из того, что Россия в любом случае не собирается нападать на Украину, тогда опасения США выглядят несколько избыточными, но они могут приписать отсутствие войны успеху своей дипломатии", - сказал он.
Кортунов добавил, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым пообещал предоставить письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности от имени США, а также, вероятно, от имени НАТО. "Мы их торопим, а они время затягивают, но от общения не отказываются, это уже можно назвать определенным движением", - отметил он.
По словам эксперта, возможность встречи двух президентов - России и США - также сохраняется.
"Хотелось бы надеяться, что этим дело не кончится, говорили и о возможности встречи двух президентов - (Владимира) Путина и (Джо) Байдена", - напомнил эксперт.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
 
В миреКиевСШАНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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