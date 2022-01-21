https://ria.ru/20220121/peregovory-1768923757.html

Лавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровенным

Лавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровенным - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровенным

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном полезным и откровенным. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:10

2022-01-21T15:10

2022-01-21T15:42

сша

россия

сергей лавров

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном полезным и откровенным.Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета, вторая - в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.Лавров добавил, что судить о том, правильно продвигаются переговоры или нет, можно будет после того, как Россия получит реакцию по гарантиям безопасности от США на бумаге."Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге, на все пункты наших предложений", - отметил глава МИД России.Ранее Лавров заявил, что Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220121/otvet-1768926299.html

https://ria.ru/20220121/lavrov-1768921895.html

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сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр