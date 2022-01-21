15:01 21.01.2022 (обновлено: 15:15 21.01.2022)
Лавров прокомментировал документы Госдепа к его встрече с Блинкеном
Глава МИД Лавров: бумаги, подготовленные Госдепом к встрече с Блинкеном, читать невозможно
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Документы, которые опубликовал на своем сайте госдепартамент относительно российской "дезинформации", невозможно читать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, бумаги, которые госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, читать невозможно. У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно комментировать", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что достаточно наугад открыть любую страницу документа, чтобы понять, что она не выдерживает никакой критики.
Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".
Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.
Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.
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