https://ria.ru/20220121/peregovory-1768920644.html

Лавров прокомментировал документы Госдепа к его встрече с Блинкеном

Лавров прокомментировал документы Госдепа к его встрече с Блинкеном - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров прокомментировал документы Госдепа к его встрече с Блинкеном

Документы, которые опубликовал на своем сайте госдепартамент относительно российской "дезинформации", невозможно читать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:01

2022-01-21T15:01

2022-01-21T15:15

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Документы, которые опубликовал на своем сайте госдепартамент относительно российской "дезинформации", невозможно читать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, бумаги, которые госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, читать невозможно. У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно комментировать", - сказал Лавров журналистам.Он отметил, что достаточно наугад открыть любую страницу документа, чтобы понять, что она не выдерживает никакой критики.Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, сергей лавров, энтони блинкен