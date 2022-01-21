https://ria.ru/20220121/peregovory-1768899651.html

В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине

В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине

Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:33

2022-01-21T13:33

2022-01-21T13:33

в мире

турция

дмитрий песков

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, пригласили ли Россию "по каким- то дипломатическим формальным каналам, кроме заявлений", Песков сказал, что пока никаких таких экспертных, субстантивных "проговоров" не было.

https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html

турция

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, турция, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр