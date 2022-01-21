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В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине
В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине - РИА Новости, 21.01.2022
В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине
Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:33
2022-01-21T13:33
в мире
турция
дмитрий песков
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, пригласили ли Россию "по каким- то дипломатическим формальным каналам, кроме заявлений", Песков сказал, что пока никаких таких экспертных, субстантивных "проговоров" не было.
https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html
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в мире, турция, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:33 21.01.2022
 
В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине

Песков предложил узнать мнение Киева о приглашении Турцией ДНР и ЛНР на переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю - можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине. Мы слушали также заявления, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса, это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать, в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты. И как они к этому относятся", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, пригласили ли Россию "по каким- то дипломатическим формальным каналам, кроме заявлений", Песков сказал, что пока никаких таких экспертных, субстантивных "проговоров" не было.
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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В миреТурцияДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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