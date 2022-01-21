В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине
Песков предложил узнать мнение Киева о приглашении Турцией ДНР и ЛНР на переговоры
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю - можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине. Мы слушали также заявления, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса, это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать, в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты. И как они к этому относятся", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, пригласили ли Россию "по каким- то дипломатическим формальным каналам, кроме заявлений", Песков сказал, что пока никаких таких экспертных, субстантивных "проговоров" не было.