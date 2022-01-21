https://ria.ru/20220121/peregovory-1768896171.html

Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву

Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за приглашение приехать в Женеву на переговоры. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:15

2022-01-21T13:15

2022-01-21T14:23

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за приглашение приехать в Женеву на переговоры.Блинкен и Лавров в пятницу проводят переговоры в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.Как ожидается, на встрече в Женеве американская сторона должна дать ответ на предложения Москвы.

https://ria.ru/20220120/blinken-1768825240.html

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в мире, сергей лавров, энтони блинкен