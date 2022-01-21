https://ria.ru/20220121/peregovory-1768896171.html
Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву
Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за приглашение приехать в Женеву на переговоры. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:15
2022-01-21T13:15
2022-01-21T14:23
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за приглашение приехать в Женеву на переговоры.Блинкен и Лавров в пятницу проводят переговоры в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.Как ожидается, на встрече в Женеве американская сторона должна дать ответ на предложения Москвы.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен
13:15 21.01.2022 (обновлено: 14:23 21.01.2022)
Лавров поблагодарил Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву
Глава МИД Лавров поблагодарил госсекретаря Блинкена за приглашение на переговоры в Женеву
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за приглашение приехать в Женеву на переговоры.
Блинкен
и Лавров
в пятницу проводят переговоры в Женеве
.
"Уважаемый господин государственный секретарь, уважаемые коллеги, мы признательны вам за предложение провести встречу в Женеве в контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности", - сказал Лавров в начале переговоров с Блинкеном.
В конце 2021 года Россия
опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Как ожидается, на встрече в Женеве американская сторона должна дать ответ на предложения Москвы.