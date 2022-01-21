13:04 21.01.2022 (обновлено: 13:28 21.01.2022)
Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве
Переговоры главы МИД Лаврова и госсекретаря США Блинкена начались в Женеве
Стол переговоров в отеле "Президент" в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых, как ожидается, стороны обсудят вопросы гарантий безопасности, начались в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.
Российская и американская делегации прибыли в Женеву накануне вечером. Как ожидается, переговоры продлятся несколько часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции. После этого запланированы их встречи с президентом Швейцарии, который также занимает пост главы МИД страны, Игнацио Кассисом.
Встреча дипломатов проходит в гостинице "Президент", поистине культовом месте международных переговоров. Здесь проходили в 2016 году консультации по Сирии, в том числе встреча Лаврова и Джона Керри, занимавшего на тот момент пост госсекретаря, которая запомнились журналистам тем, что российский министр после нескольких часов ожидания итогов переговоров вынес им несколько коробок с пиццей и две бутылки водки.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Как ожидается, на встрече в Женеве американская сторона должна дать ответ на предложения Москвы.