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Зал для встречи Лаврова и Блинкена в Женеве подготовили на основе паритета
Зал для встречи Лаврова и Блинкена в Женеве подготовили на основе паритета - РИА Новости, 21.01.2022
Зал для встречи Лаврова и Блинкена в Женеве подготовили на основе паритета
Зал заседаний в отеле "Президент" в Женеве, в котором будет проходить встреча делегаций России и США по гарантиям безопасности, уже подготовлен к работе и четко РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:15
2022-01-21T11:15
2022-01-21T11:16
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женева (город)
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Зал заседаний в отеле "Президент" в Женеве, в котором будет проходить встреча делегаций России и США по гарантиям безопасности, уже подготовлен к работе и четко разграничен для соблюдения паритета, передает корреспондент РИА Новости.Посередине просторного зала для переговоров стоят два больших стола, которые украшены розовыми орхидеями и белой и темно-розовой сиренью. За каждым из столов отведено по семь мест для членов делегаций. Как предполагается, главы внешнеполитических ведомств займут места в центре стола. Чуть в отдалении установлены российские и американские флаги, которые тщательно выглажены, в отличие от тех, что были на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман 10 января в постпредстве США в Женеве.Несмотря на то, что около гостиницы охрана не разрешила находиться журналистам, внутри отеля "Президент", где пройдут переговоры, накануне не было никакой охраны, а доступ в зал переговоров был свободным.Примечательно, что это именно тот зал, где в 2016 году проходили переговоры Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. Во время многочасового ожидания результатов встречи Лавров тогда передал для журналистов бутылку водки и несколько коробок пиццы.Как ожидается, переговоры Лаврова и Блинкена начнутся в 13.00 мск и продлятся от 2 до 2,5 часов.
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в мире, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен
11:15 21.01.2022 (обновлено: 11:16 21.01.2022)
Зал для встречи Лаврова и Блинкена в Женеве подготовили на основе паритета
Зал для встречи России и США по гарантиям безопасности подготовили на основе паритета
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Зал заседаний в отеле "Президент" в Женеве, в котором будет проходить встреча делегаций России и США по гарантиям безопасности, уже подготовлен к работе и четко разграничен для соблюдения паритета, передает корреспондент РИА Новости.
Посередине просторного зала для переговоров стоят два больших стола, которые украшены розовыми орхидеями и белой и темно-розовой сиренью. За каждым из столов отведено по семь мест для членов делегаций. Как предполагается, главы внешнеполитических ведомств займут места в центре стола. Чуть в отдалении установлены российские и американские флаги, которые тщательно выглажены, в отличие от тех, что были на встрече замглавы МИД РФ
Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США
Уэнди Шерман 10 января в постпредстве США в Женеве
.
Несмотря на то, что около гостиницы охрана не разрешила находиться журналистам, внутри отеля "Президент", где пройдут переговоры, накануне не было никакой охраны, а доступ в зал переговоров был свободным.
Примечательно, что это именно тот зал, где в 2016 году проходили переговоры Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. Во время многочасового ожидания результатов встречи Лавров тогда передал для журналистов бутылку водки и несколько коробок пиццы.
Как ожидается, переговоры Лаврова и Блинкена начнутся в 13.00 мск и продлятся от 2 до 2,5 часов.