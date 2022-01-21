https://ria.ru/20220121/peregovory-1768830761.html

Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям

Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:31

2022-01-21T00:31

2022-01-21T08:51

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владимир путин

джо байден

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по гарантиям безопасности.При этом Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести диалог.В Москве в свою очередь сказали, что в Женеве предполагается "определиться с возможными дальнейшими шагами".В режиме ожиданияВстреча глав двух дипведомств пройдет спустя неделю после серии консультаций между Россией, США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия-НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ.Среди главных требований Москвы: отказ от дальнейшего расширения альянса на Восток, отвод вооружений блока на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ. Пока на Западе готовы обсуждать только третий пункт.В то же время в Москве подчеркнули: российские предложения — это не "меню", из которого можно выбирать, а пакетное соглашение. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться как пересечение "красной линии", указал министр. Комментируя возможность вступления Украины в альянс, Лавров заявил, что для Москвы категорически неприемлемо появление блока у рубежей России.Сейчас Россия ждет письменных ответов от США и НАТО на свои предложения. По словам Лаврова, России нужен конкретный ответ на каждую статью предложений, от этого будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров. В противном случае Москва оценит ситуацию и примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил министр.Об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном конкретных, постатейных ответов "на бумаге" Лавров указал и во время недавнего телефонного разговора с Блинкеном. Российский министр призвал не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" в отношении Киева, чем Вашингтон активно занимается в последнее время.Москва уже не раз озвучивала свои претензии к США в отношении ситуации в Донбассе. На Украине находятся сотни военных США и Британии, а поставки Западом вооружений Киеву создают для него дополнительное искушение перейти к силовым методам решения конфликта, указал Лавров.Тем временем США не отходят от своей линии: во вторник представитель Госдепа сообщила, что Вашингтон намерен продолжать отправку Украине военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.Что дальше?Как заявили в МИД, в Женеве предстоит "предметное обсуждение" внесенных Россией проектов документов по гарантиям безопасности. Помимо оценки состоявшихся трех раундов консультаций на прошлой неделе, предполагается "определиться с возможными дальнейшими шагами", указала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова накануне переговоров, имея в виду "скорейшее представление американской стороной письменного ответа с постатейными комментариями на российские документы".В Кремле считают "чрезвычайно важным" предстоящий контакт двух дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что после ответа США по гарантиям безопасности будет понимание, когда президенты двух стран решат подключиться лично. О возможности нового саммита заявил на днях президент США Джо Байден.В преддверии контакта в Швейцарии Блинкен сказал, что встреча будет хорошей возможностью обсудить прошедшие консультации России с США и НАТО. Госсекретарь также отметил, что не ждет от встречи с главой МИД решения всех трудных вопросов в отношениях двух стран, но выразил надежду, что она приблизит урегулирование вокруг Украины.Еще ранее в госдепе отметили, что США видят в предстоящей встрече признак того, что "дипломатия еще жива", а также возможность изложить России свои озабоченности и прозондировать потенциал для достижения взаимопонимания.Встреча с Лавровым в Женеве станет финальным пунктом программы европейского турне Блинкена. Он 19 января отправился в Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. В четверг Блинкен встретится в Берлине с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая во вторник побывала с первым визитом в Москве, а также с членами "трансатлантической четверки", куда входят также главы внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции.В Киеве Блинкен заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем. По словам госсекретаря, Вашингтон предпочитает путь дипломатии и диалога, "самый ответственный путь" решения проблем.Тем не менее, США не отказываются от своей традиционной риторики: в среду Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пригрозил "катастрофой" в этом случае.Американский лидер подчеркнул, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе — напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае дальнейшей эскалации. Но при этом Байден не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.Еще одним напряженным моментом в преддверии пятничного контакта стал новый проект ограничительных мер в отношении России республиканца Джима Бэнкса. Документ среди прочего предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма. Также там предусмотрены санкции лично против Владимира Путина, всех членов правительства, некоторых российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.Учитывая непростую ситуацию накануне встречи, эксперты, опрошенные РИА Новости, сходятся в одном: встреча глав российского и американского дипведомств безусловно является позитивным знаком, но пока есть основания только для "осторожного оптимизма".

https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768830275.html

https://ria.ru/20220120/blinken-1768825240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/vstrecha-1768816806.html

https://ria.ru/20220120/otvet-1768822271.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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