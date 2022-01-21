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Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:12
2022-01-21T02:35
в мире
сша
женева (город)
сергей лавров
энтони блинкен
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер CNN."Блинкен прибыл в Женеву", — отметила она.Свою публикацию она сопроводила фотографией госсекретаря, спускающегося с трапа самолета.Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что беседа продлится от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, вашингтон, россия
00:12 21.01.2022 (обновлено: 02:35 21.01.2022)
 
Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Женеву, где пройдут переговоры с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер CNN.
"Блинкен прибыл в Женеву", — отметила она.
Свою публикацию она сопроводила фотографией госсекретаря, спускающегося с трапа самолета.
Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что беседа продлится от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым
 
В миреСШАЖенева (город)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенВашингтонРоссия
 
 
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