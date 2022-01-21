https://ria.ru/20220121/peregovory-1768830082.html

Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым

Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:12

2022-01-21T00:12

2022-01-21T02:35

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энтони блинкен

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер CNN."Блинкен прибыл в Женеву", — отметила она.Свою публикацию она сопроводила фотографией госсекретаря, спускающегося с трапа самолета.Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что беседа продлится от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

https://ria.ru/20220120/blinken-1768825240.html

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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, вашингтон, россия