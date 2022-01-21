00:12 21.01.2022 (обновлено: 02:35 21.01.2022)
Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Женеву, где пройдут переговоры с Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в Twitter сообщила репортер CNN.
"Блинкен прибыл в Женеву", — отметила она.
.@SecBlinken arrives in Geneva ahead of his meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tomorrow. pic.twitter.com/FA5F2olQMB— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 20, 2022
Свою публикацию она сопроводила фотографией госсекретаря, спускающегося с трапа самолета.
Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что беседа продлится от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.