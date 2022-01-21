https://ria.ru/20220121/pensii-1768914040.html

Путин поручил повысить пенсии военным

Путин поручил повысить пенсии военным - РИА Новости, 21.01.2022

Путин поручил повысить пенсии военным

Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:35

2022-01-21T14:35

2022-01-21T15:33

владимир путин

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента.Он напомнил, что с 1 января на такую величину увеличили гражданские пенсии. В то же время выплаты военным и приравненным к ним планировалось поднять с 1 октября наступившего года на четыре процента.Путин поручил правительству в ближайшее время проработать это решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь. Таким образом, граждане получат положенные деньги с ближайшей пенсией. Президент отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек, включая вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

https://ria.ru/20220119/pensii-1768497915.html

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владимир путин