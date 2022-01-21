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Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне - РИА Новости, 21.01.2022
Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
Жители Киева бросились скупать продукты питания после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram депутат Рады Алексей... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:16
2022-01-21T01:16
2022-01-21T01:18
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Киева бросились скупать продукты питания после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.К своему посту политик приложил фотографии из продуктового магазина.Ранее Зеленский выступил с видеообращением к нации. Украинский лидер призвал граждан не паниковать из-за новостей о так называемой "российской угрозе" и не верить фейкам. По его словам, сейчас не время "нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/zelenskiy-1768812074.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, россия
01:16 21.01.2022 (обновлено: 01:18 21.01.2022)
Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Гончаренко: киевляне бросились скупать продукты после слов Зеленского о войне