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Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне - РИА Новости, 21.01.2022
Пустые полки: обращение Зеленского о войне вызвало панику у украинцев
Жители Киева бросились скупать продукты питания после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram депутат Рады Алексей... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:16
2022-01-21T01:18
в мире
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киев
владимир зеленский
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Киева бросились скупать продукты питания после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.К своему посту политик приложил фотографии из продуктового магазина.Ранее Зеленский выступил с видеообращением к нации. Украинский лидер призвал граждан не паниковать из-за новостей о так называемой "российской угрозе" и не верить фейкам. По его словам, сейчас не время "нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, россия
01:16 21.01.2022 (обновлено: 01:18 21.01.2022)
 
Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне

Депутат Рады Гончаренко: киевляне бросились скупать продукты после слов Зеленского о войне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Киева бросились скупать продукты питания после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.

""Новус" на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило", — заявил Гончаренко.

К своему посту политик приложил фотографии из продуктового магазина.
Ранее Зеленский выступил с видеообращением к нации. Украинский лидер призвал граждан не паниковать из-за новостей о так называемой "российской угрозе" и не верить фейкам. По его словам, сейчас не время "нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички".
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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