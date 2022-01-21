https://ria.ru/20220121/ozabochennosti-1768939618.html

Блинкен: США готовы работать с озабоченностями России в сфере безопасности

Блинкен: США готовы работать с озабоченностями России в сфере безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен: США готовы работать с озабоченностями России в сфере безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:11

2022-01-21T16:11

2022-01-21T16:22

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности"Я вновь подчеркнул министру (иностранных дел РФ Сергею) Лаврову, что в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, США и наши европейские союзники и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на наши озабоченности", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым.Энтони Блинкен заявил, что РФ и США могут работать над разрешением обоюдных озабоченностей в ряде сфер, включая контроль над вооружениями."Есть сферы, в которых мы на взаимной основе можем реагировать на обеспокоенности, это и большая транспарентность в наших военных действиях, различные меры по снижению рисков, контроль над вооружением и другие пути укрепления доверия", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Женеве.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия