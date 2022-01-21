16:11 21.01.2022 (обновлено: 16:22 21.01.2022)
Блинкен: США готовы работать с озабоченностями России в сфере безопасности
Блинкен: США готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности
"Я вновь подчеркнул министру (иностранных дел РФ Сергею) Лаврову, что в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, США и наши европейские союзники и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на наши озабоченности", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым.
Энтони Блинкен заявил, что РФ и США могут работать над разрешением обоюдных озабоченностей в ряде сфер, включая контроль над вооружениями.
"Есть сферы, в которых мы на взаимной основе можем реагировать на обеспокоенности, это и большая транспарентность в наших военных действиях, различные меры по снижению рисков, контроль над вооружением и другие пути укрепления доверия", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Женеве.
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