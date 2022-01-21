15:21 21.01.2022 (обновлено: 15:32 21.01.2022)
Лавров призвал Блинкена озвучить публично ответ США на предложения России
Глава МИД Лавров: было бы правильным предать гласности ответ США на предложения России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
"Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом. Но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.
"Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности. И буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - добавил глава МИД РФ. Ранее Лавров сообщил, что Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
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