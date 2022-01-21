14:57 21.01.2022 (обновлено: 16:12 21.01.2022)
Лавров: США пообещали ответить на предложения России на следующей неделе
Глава МИД Лавров: США пообещали ответить на предложения России на следующей неделе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета, вторая - в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
"Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
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