https://ria.ru/20220121/otvet-1768919549.html

Лавров: США пообещали ответить на предложения России на следующей неделе

Лавров: США пообещали ответить на предложения России на следующей неделе - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров: США пообещали ответить на предложения России на следующей неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:57

2022-01-21T14:57

2022-01-21T16:12

в мире

сша

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета, вторая - в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ."Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия