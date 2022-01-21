https://ria.ru/20220121/otsenka-1768928499.html

Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог

Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог - РИА Новости, 21.01.2022

Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог

Показатель удовлетворенности жителей Липецкой области качеством дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", составляет 56%, РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:31

2022-01-21T15:31

2022-01-21T15:30

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Показатель удовлетворенности жителей Липецкой области качеством дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", составляет 56%, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).По словам губернатора, за последние три года в регионе в рамках нацпроекта отремонтировали более 920 километров автомобильных дорог.В 2022 году планируется привести в нормативное состояние еще как минимум 310 километров трасс.Нацпроект сделал возможным финансирование дорогостоящих объектов. Так, в области продолжилась поэтапная реконструкция одной из важнейших региональных трасс Липецк-Данков, в селах Добровского и Измалковского районов построены речные переправы, продолжается строительство второй очереди Восточного обхода Липецка, которая замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра, реконструированы важные дороги в самом Липецке."В 2021 году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. В новом году продолжим работу", – сказал Артамонов.Он также добавил, что благодаря нацпроекту область обновила автопарк муниципального транспорта. На федеральные средства были закуплены 32 новых автобуса.

https://ria.ru/20210917/gospodderzhka-1750608346.html

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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов