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Липецкая область
https://ria.ru/20220121/otsenka-1768928499.html
Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог
Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог - РИА Новости, 21.01.2022
Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог
Показатель удовлетворенности жителей Липецкой области качеством дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", составляет 56%, РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:31
2022-01-21T15:30
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Показатель удовлетворенности жителей Липецкой области качеством дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", составляет 56%, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).По словам губернатора, за последние три года в регионе в рамках нацпроекта отремонтировали более 920 километров автомобильных дорог.В 2022 году планируется привести в нормативное состояние еще как минимум 310 километров трасс.Нацпроект сделал возможным финансирование дорогостоящих объектов. Так, в области продолжилась поэтапная реконструкция одной из важнейших региональных трасс Липецк-Данков, в селах Добровского и Измалковского районов построены речные переправы, продолжается строительство второй очереди Восточного обхода Липецка, которая замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра, реконструированы важные дороги в самом Липецке."В 2021 году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. В новом году продолжим работу", – сказал Артамонов.Он также добавил, что благодаря нацпроекту область обновила автопарк муниципального транспорта. На федеральные средства были закуплены 32 новых автобуса.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
15:31 21.01.2022
 

Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Показатель удовлетворенности жителей Липецкой области качеством дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", составляет 56%, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По словам губернатора, за последние три года в регионе в рамках нацпроекта отремонтировали более 920 километров автомобильных дорог.
В 2022 году планируется привести в нормативное состояние еще как минимум 310 километров трасс.
Нацпроект сделал возможным финансирование дорогостоящих объектов. Так, в области продолжилась поэтапная реконструкция одной из важнейших региональных трасс Липецк-Данков, в селах Добровского и Измалковского районов построены речные переправы, продолжается строительство второй очереди Восточного обхода Липецка, которая замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра, реконструированы важные дороги в самом Липецке.
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"В 2021 году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. В новом году продолжим работу", – сказал Артамонов.
Он также добавил, что благодаря нацпроекту область обновила автопарк муниципального транспорта. На федеральные средства были закуплены 32 новых автобуса.
 
Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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