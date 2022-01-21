15:08 21.01.2022 (обновлено: 15:16 21.01.2022)
Лавров не обсуждал с Блинкеном тему российского оружия в Латинской Америке
Глава МИД Лавров: тема российского оружия на Кубе и в Венесуэле с Блинкеном не обсуждалась
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на его переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном тема размещения вооружения в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле и на Кубе, не затрагивалась.
Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
"Мы этой темы сегодня не касались", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
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