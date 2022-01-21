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Лавров не обсуждал с Блинкеном тему российского оружия в Латинской Америке

Лавров не обсуждал с Блинкеном тему российского оружия в Латинской Америке - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров не обсуждал с Блинкеном тему российского оружия в Латинской Америке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на его переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном тема размещения вооружения в Латинской Америке, РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:08

2022-01-21T15:08

2022-01-21T15:16

в мире

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венесуэла

куба

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

латинская америка

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на его переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном тема размещения вооружения в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле и на Кубе, не затрагивалась.Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

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венесуэла

куба

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в мире, россия, венесуэла, куба, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, латинская америка, энтони блинкен