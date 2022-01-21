https://ria.ru/20220121/orgiya-1769007394.html
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла - РИА Новости, 21.01.2022
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T23:18
2022-01-21T23:18
2022-01-21T23:18
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не состояла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в СМИ появились видео пары с элементами нетрадиционных сексуальных практик, во время исполнения которых за кадром слышен возмущенный детский голос. Следователи в Балаково уже начали проверку о "противоправных действиях" в отношении детей со стороны их 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя. Комиссия по делам несовершеннолетних из квартиры этой пары изъяла двух детей женщины и поместила их в центр социальной помощи семье и детям "Семья".Прокуратура области ранее сообщила, что в отношении матери детей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой планирует установить "обстоятельства и причины произошедшего".Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что изначально пара вела прямые эфиры в интернете в закрытых чатах.
https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html
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происшествия, саратовская область
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
Семья из Саратовской области, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не состояла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в СМИ появились видео пары с элементами нетрадиционных сексуальных практик, во время исполнения которых за кадром слышен возмущенный детский голос. Следователи в Балаково уже начали проверку о "противоправных действиях" в отношении детей со стороны их 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя. Комиссия по делам несовершеннолетних из квартиры этой пары изъяла двух детей женщины и поместила их в центр социальной помощи семье и детям "Семья".
"В ходе мониторинга сети интернет начальник ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) МУ МВД России "Балаковское" выявила факт ненадлежащего исполнения обязанностей, допущенный жительницей Балаково в отношении своей 13-летней дочери и 17-летнего сына... Ранее семья в органах ПНД на учете не состояла", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура области ранее сообщила, что в отношении матери детей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой планирует установить "обстоятельства и причины произошедшего".
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что изначально пара вела прямые эфиры в интернете в закрытых чатах.