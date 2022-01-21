Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/orgiya-1769007394.html
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла - РИА Новости, 21.01.2022
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T23:18
2022-01-21T23:18
происшествия
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не состояла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в СМИ появились видео пары с элементами нетрадиционных сексуальных практик, во время исполнения которых за кадром слышен возмущенный детский голос. Следователи в Балаково уже начали проверку о "противоправных действиях" в отношении детей со стороны их 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя. Комиссия по делам несовершеннолетних из квартиры этой пары изъяла двух детей женщины и поместила их в центр социальной помощи семье и детям "Семья".Прокуратура области ранее сообщила, что в отношении матери детей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой планирует установить "обстоятельства и причины произошедшего".Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что изначально пара вела прямые эфиры в интернете в закрытых чатах.
https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область
23:18 21.01.2022
 
Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла

Семья из Саратовской области, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не состояла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в СМИ появились видео пары с элементами нетрадиционных сексуальных практик, во время исполнения которых за кадром слышен возмущенный детский голос. Следователи в Балаково уже начали проверку о "противоправных действиях" в отношении детей со стороны их 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя. Комиссия по делам несовершеннолетних из квартиры этой пары изъяла двух детей женщины и поместила их в центр социальной помощи семье и детям "Семья".
"В ходе мониторинга сети интернет начальник ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) МУ МВД России "Балаковское" выявила факт ненадлежащего исполнения обязанностей, допущенный жительницей Балаково в отношении своей 13-летней дочери и 17-летнего сына... Ранее семья в органах ПНД на учете не состояла", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура области ранее сообщила, что в отношении матери детей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой планирует установить "обстоятельства и причины произошедшего".
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что изначально пара вела прямые эфиры в интернете в закрытых чатах.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:43
Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных