https://ria.ru/20220121/orgii-1768920045.html

Под Саратовом изъяли детей у пары, занимавшейся оргиями у них на глазах

Под Саратовом изъяли детей у пары, занимавшейся оргиями у них на глазах - РИА Новости, 21.01.2022

Под Саратовом изъяли детей у пары, занимавшейся оргиями у них на глазах

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) в городе Балаково Саратовской области изъяла двух детей из квартиры их матери и ее сожителя, которые вели себя... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:59

2022-01-21T14:59

2022-01-21T14:59

происшествия

балаковский район

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) в городе Балаково Саратовской области изъяла двух детей из квартиры их матери и ее сожителя, которые вели себя аморально во время прямых эфиров в интернете, сообщила администрация Балаковского района.Ранее в СМИ появились видео пары с элементами нетрадиционных сексуальных практик, во время исполнения которых за кадром слышен возмущенный детский голос. Следователи в Балаково уже начали проверку о "противоправных действиях" в отношении детей со стороны их 40-летней матери и ее 36-летнего сожителя."Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, 20 января 2022 года 36-летний житель города Балаково Саратовской области и его 40-летняя сожительница в прямом эфире сети интернет совершали противоправные действия против половой неприкосновенности своих детей… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц", - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета."По поручению главы Балаковского муниципального района (БМР) после публикации в СМИ на место проживания детей незамедлительно выехали специалисты отдела опеки администрации БМР и сотрудники полиции. Там находились дети, мать и ее сожитель. Несовершеннолетних детей забрали и разместили в Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья", - говорится в релизе районной администрации.Также в администрации со ссылкой на данные СМИ отмечают, что на кадрах мужчина и женщина, "по предварительной версии, пребывают в нетрезвом состоянии, ведут себя аморально в присутствии несовершеннолетних детей", причем подобное "происходит систематически - в интернете опубликовано множество роликов".

https://ria.ru/20210604/deti-1735705676.html

https://ria.ru/20211011/orgiya-1753982182.html

балаковский район

балаково

саратовская область

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происшествия, балаковский район, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)