https://ria.ru/20220121/opukhol-1768855687.html

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опухоль мозга

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опухоль мозга - РИА Новости, 21.01.2022

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опухоль мозга

Опухоли головного мозга чаще всего встречаются у людей от 45 до 60 лет, основные симптомы – головная боль, головокружение, тошнота, нарушения речи, ухудшение... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:26

общество

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онкология

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Опухоли головного мозга чаще всего встречаются у людей от 45 до 60 лет, основные симптомы – головная боль, головокружение, тошнота, нарушения речи, ухудшение зрения, слабость в руке или ноге, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Али Бекяшев.Главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина, руководитель научно-практической группой нейровизуализации Екатерина Кобякова сообщила РИА Новости, что и общемозговые, и очаговые проявления неспецифичны для онкологии, и могут быть следствием других заболеваний.По ее словам, в зависимости от локализации опухоли в головном мозге симптоматика может отличаться, например, если очаг находится в височной области, первыми признаками болезни могут стать проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом, а если процесс затрагивает мозжечок, у человека нарушается координация движений, возникает шаткость походки, тошнота и даже рвота. При этом одинаковые симптомы может вызывать как доброкачественная опухоль головного мозга, так и злокачественная, отметила Кобякова.А вот эффективной профилактики развития опухоли головного мозга на сегодняшний день нет, поэтому важно следить за собой и если что-то беспокоит, то обращаться к врачу, подчеркнул Бекяшев."В диагностике и лечении нужно быть последовательными - при частых головных болях нужно обращаться к неврологу, который определит дальнейший план действий (направит на МРТ, а при необходимости к офтальмологу и нейрохирургу)", - пояснил врач.

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