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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220121/operatsii-1768842579.html
В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций - РИА Новости, 21.01.2022
В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
Рекордное количество операций с использованием высоких технологий выполнили врачи московских стационаров, федеральных и частных центров в 2021 году — более 171... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:33
2022-01-21T07:33
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здоровье
анастасия ракова
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рекордное количество операций с использованием высоких технологий выполнили врачи московских стационаров, федеральных и частных центров в 2021 году — более 171 тысячи, сообщается на сайте мэра столицы.Уточняется, что за прошедший год в столице медицинскую помощь чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). С 2011 года количество выполняемых в городе высокотехнологичных операций выросло почти в пять раз.Дополняется, что в настоящее время москвичи могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах. В них применяют инновационные методы лечения, в том числе трансплантации донорских органов, эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, аортокоронарное шунтирование клапанов сердца.
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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , россия
07:33 21.01.2022
 
В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций

Заммэра Ракова: в Москве в 2021 году провели рекордное число высокотехнологичных операций

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рекордное количество операций с использованием высоких технологий выполнили врачи московских стационаров, федеральных и частных центров в 2021 году — более 171 тысячи, сообщается на сайте мэра столицы.

"За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств — более 171 тысячи. Даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на восемь тысяч операций меньше — 163 тысячи", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Уточняется, что за прошедший год в столице медицинскую помощь чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). С 2011 года количество выполняемых в городе высокотехнологичных операций выросло почти в пять раз.
Дополняется, что в настоящее время москвичи могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах. В них применяют инновационные методы лечения, в том числе трансплантации донорских органов, эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, аортокоронарное шунтирование клапанов сердца.
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