https://ria.ru/20220121/operatsii-1768842579.html

В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций

В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций - РИА Новости, 21.01.2022

В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций

Рекордное количество операций с использованием высоких технологий выполнили врачи московских стационаров, федеральных и частных центров в 2021 году — более 171... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T07:33

2022-01-21T07:33

2022-01-21T07:33

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рекордное количество операций с использованием высоких технологий выполнили врачи московских стационаров, федеральных и частных центров в 2021 году — более 171 тысячи, сообщается на сайте мэра столицы.Уточняется, что за прошедший год в столице медицинскую помощь чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). С 2011 года количество выполняемых в городе высокотехнологичных операций выросло почти в пять раз.Дополняется, что в настоящее время москвичи могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах. В них применяют инновационные методы лечения, в том числе трансплантации донорских органов, эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, аортокоронарное шунтирование клапанов сердца.

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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , россия