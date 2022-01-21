https://ria.ru/20220121/oon-1769003689.html
Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым
Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым - РИА Новости, 21.01.2022
Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым
Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тысяч – это неприемлемо, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:17
2022-01-21T22:17
2022-01-21T22:24
в мире
оон
антониу гутерреш
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ООН, 21 янв -РИА Новости. Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тысяч – это неприемлемо, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы, к сожалению, наблюдаем рост числа ядерных боеголовок. У нас сейчас 13 тысяч ядерных боеголовок в мире, и я не думаю, что это то, что мы можем принять", - сказал Гутерреш.
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в мире, оон, антониу гутерреш
22:17 21.01.2022 (обновлено: 22:24 21.01.2022)
Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым
Генсек ООН Гутерреш назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым