https://ria.ru/20220121/oon-1769003689.html

Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым

Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым - РИА Новости, 21.01.2022

Генсек ООН назвал количество ядерных боеголовок в мире неприемлемым

Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тысяч – это неприемлемо, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:17

2022-01-21T22:17

2022-01-21T22:24

в мире

оон

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/46/1496194601_0:82:2289:1370_1920x0_80_0_0_aaa51b8ad8b8078ecb36dc01af019aca.jpg

ООН, 21 янв -РИА Новости. Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тысяч – это неприемлемо, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы, к сожалению, наблюдаем рост числа ядерных боеголовок. У нас сейчас 13 тысяч ядерных боеголовок в мире, и я не думаю, что это то, что мы можем принять", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20220120/voyna-1768655677.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, антониу гутерреш