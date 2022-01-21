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Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей

Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей - РИА Новости, 21.01.2022

Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей

Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:04

2022-01-21T12:04

2022-01-21T12:04

культура

иосиф бродский

александр пушкин

владимир ленин (владимир ульянов)

аукцион

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене в один миллион рублей, сообщает пресс-служба организации.Топ-лотами также считались нераспечатанное письмо к Виктору Цою от неизвестного отправителя из Красноярска от 6 февраля 1990 года (стартовая цена составила 100 тысяч рублей) и первая книга Анны Ахматовой "Вечер", изданная тиражом всего в 300 экземпляров (была выставлена за два миллиона). Однако обе рукописи продать не удалось.А вот другие топ-лоты приобрели. Например, рисунок Иосифа Бродского 1960-х годов "Искушение Иосифа на легендарной Ордынке". На нем изображен сам поэт и семья Ардовых-Ольшевских, а также стоит автограф. Он был продан за 220 тысяч рублей при стартовой стоимости 120 тысяч.На аукционе также было куплено письмо Ахматовой 1963 года, адресованное Бродскому с благодарностью за пластинки и проигрыватель. Оно ушло за 190 тысяч рублей при стартовой стоимости 100 тысяч. Из топ-лотов, не являющихся литературными произведениями, документами или рукописями, была продана траурная повязка с изображением мавзолея с церемонии прощания и похорон Владимира Ленина в 1924 году, выданная Николаю Швернику, — при стартовой стоимости в 30 тысяч рублей вещь ушла за 130 тысяч.Аукцион проводился онлайн. Всего на торгах было представлено 300 лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей, включающих редкие экземпляры известных отечественных авторов, а также аксессуары для книг и другие печатные предметы.

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иосиф бродский, александр пушкин, владимир ленин (владимир ульянов), аукцион, новости культуры, книги