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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220121/onegin-1768858966.html
Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей
Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей - РИА Новости, 21.01.2022
Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей
Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:04
2022-01-21T12:04
культура
иосиф бродский
александр пушкин
владимир ленин (владимир ульянов)
аукцион
новости культуры
книги
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене в один миллион рублей, сообщает пресс-служба организации.Топ-лотами также считались нераспечатанное письмо к Виктору Цою от неизвестного отправителя из Красноярска от 6 февраля 1990 года (стартовая цена составила 100 тысяч рублей) и первая книга Анны Ахматовой "Вечер", изданная тиражом всего в 300 экземпляров (была выставлена за два миллиона). Однако обе рукописи продать не удалось.А вот другие топ-лоты приобрели. Например, рисунок Иосифа Бродского 1960-х годов "Искушение Иосифа на легендарной Ордынке". На нем изображен сам поэт и семья Ардовых-Ольшевских, а также стоит автограф. Он был продан за 220 тысяч рублей при стартовой стоимости 120 тысяч.На аукционе также было куплено письмо Ахматовой 1963 года, адресованное Бродскому с благодарностью за пластинки и проигрыватель. Оно ушло за 190 тысяч рублей при стартовой стоимости 100 тысяч. Из топ-лотов, не являющихся литературными произведениями, документами или рукописями, была продана траурная повязка с изображением мавзолея с церемонии прощания и похорон Владимира Ленина в 1924 году, выданная Николаю Швернику, — при стартовой стоимости в 30 тысяч рублей вещь ушла за 130 тысяч.Аукцион проводился онлайн. Всего на торгах было представлено 300 лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей, включающих редкие экземпляры известных отечественных авторов, а также аксессуары для книг и другие печатные предметы.
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иосиф бродский, александр пушкин, владимир ленин (владимир ульянов), аукцион, новости культуры, книги
12:04 21.01.2022
 
Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей

Экземпляр "Евгения Онегина", изданный при жизни Пушкина, был продан за миллион рублей

© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене в один миллион рублей, сообщает пресс-служба организации.
"Экземпляр романа "Евгений Онегин", изданный при жизни Александра Пушкина в 1833 году, продан на аукционе №371 "Уники и раритеты" за миллион рублей, по стартовой цене", — говорится в сообщении.
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
Топ-лотами также считались нераспечатанное письмо к Виктору Цою от неизвестного отправителя из Красноярска от 6 февраля 1990 года (стартовая цена составила 100 тысяч рублей) и первая книга Анны Ахматовой "Вечер", изданная тиражом всего в 300 экземпляров (была выставлена за два миллиона). Однако обе рукописи продать не удалось.
А вот другие топ-лоты приобрели. Например, рисунок Иосифа Бродского 1960-х годов "Искушение Иосифа на легендарной Ордынке". На нем изображен сам поэт и семья Ардовых-Ольшевских, а также стоит автограф. Он был продан за 220 тысяч рублей при стартовой стоимости 120 тысяч.
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Искушение Иосифа на Легендарной Ордынке. Иосиф Бродский. Рисунок и автограф
Искушение Иосифа на Легендарной Ордынке. Иосиф Бродский. Рисунок и автограф - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
Искушение Иосифа на Легендарной Ордынке. Иосиф Бродский. Рисунок и автограф
На аукционе также было куплено письмо Ахматовой 1963 года, адресованное Бродскому с благодарностью за пластинки и проигрыватель. Оно ушло за 190 тысяч рублей при стартовой стоимости 100 тысяч.
Из топ-лотов, не являющихся литературными произведениями, документами или рукописями, была продана траурная повязка с изображением мавзолея с церемонии прощания и похорон Владимира Ленина в 1924 году, выданная Николаю Швернику, — при стартовой стоимости в 30 тысяч рублей вещь ушла за 130 тысяч.
Аукцион проводился онлайн. Всего на торгах было представлено 300 лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей, включающих редкие экземпляры известных отечественных авторов, а также аксессуары для книг и другие печатные предметы.
Молитвенник Отче наш, проданный на аукционе Arenberg Auctions - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 04:27Культура
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе
 
КультураИосиф БродскийАлександр ПушкинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)АукционНовости культурыКниги
 
 
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