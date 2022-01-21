Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей
Экземпляр "Евгения Онегина", изданный при жизни Пушкина, был продан за миллион рублей
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изданный при жизни Александра Пушкина экземпляр романа "Евгений Онегин", выставленный как топ-лот на торгах аукционного дома "Литфонд", продан по стартовой цене в один миллион рублей, сообщает пресс-служба организации.
"Экземпляр романа "Евгений Онегин", изданный при жизни Александра Пушкина в 1833 году, продан на аукционе №371 "Уники и раритеты" за миллион рублей, по стартовой цене", — говорится в сообщении.
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833
Топ-лотами также считались нераспечатанное письмо к Виктору Цою от неизвестного отправителя из Красноярска от 6 февраля 1990 года (стартовая цена составила 100 тысяч рублей) и первая книга Анны Ахматовой "Вечер", изданная тиражом всего в 300 экземпляров (была выставлена за два миллиона). Однако обе рукописи продать не удалось.
А вот другие топ-лоты приобрели. Например, рисунок Иосифа Бродского 1960-х годов "Искушение Иосифа на легендарной Ордынке". На нем изображен сам поэт и семья Ардовых-Ольшевских, а также стоит автограф. Он был продан за 220 тысяч рублей при стартовой стоимости 120 тысяч.
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Искушение Иосифа на Легендарной Ордынке. Иосиф Бродский. Рисунок и автограф
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
Искушение Иосифа на Легендарной Ордынке. Иосиф Бродский. Рисунок и автограф
На аукционе также было куплено письмо Ахматовой 1963 года, адресованное Бродскому с благодарностью за пластинки и проигрыватель. Оно ушло за 190 тысяч рублей при стартовой стоимости 100 тысяч.
Из топ-лотов, не являющихся литературными произведениями, документами или рукописями, была продана траурная повязка с изображением мавзолея с церемонии прощания и похорон Владимира Ленина в 1924 году, выданная Николаю Швернику, — при стартовой стоимости в 30 тысяч рублей вещь ушла за 130 тысяч.
Аукцион проводился онлайн. Всего на торгах было представлено 300 лотов общей стоимостью 50 миллионов рублей, включающих редкие экземпляры известных отечественных авторов, а также аксессуары для книг и другие печатные предметы.
21 декабря 2021, 04:27КультураОдну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе